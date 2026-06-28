Rendez-vous autour de Niki de Saint Phalle, Promenade du Paillon, Esplanade Niki de Saint Phalle, Nice, Nice

Informations pratiques

Rendez-vous autour de Niki de Saint Phalle Dimanche 20 septembre, 16h30 Promenade du Paillon, Esplanade Niki de Saint Phalle, Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

¤ à 16h30 : Médiation flash près de l’œuvre Monstre du Loch Ness de Niki de Saint Phalle

Venez redécouvrir cette œuvre emblématique de Niki de Saint Phalle, restaurée et réinstallée sur la nouvelle Promenade du Paillon. Le Monstre du Loch Ness est entré dans la collection du MAMAC en 2001 grâce à une donation exceptionnelle consentie par l’artiste, l’une des trois collections de référence au monde de l’œuvre de l’artiste franco-américaine.

¤ à 17h : « Niki de Saint Phalle. Action-spectacle »

Performance théâtrale clownesque

Seul en scène clownesque et décalé, hautement interactif, mené comme un jeu, une attraction foraine, abordant de manière légère et profonde l’œuvre et les combats de l’artiste Niki de Saint Phalle.

Avec Thomas Oudin de la Compagnie L’Embrayage à Paillettes.

Promenade du Paillon, Esplanade Niki de Saint Phalle, Nice 1, Place Yves Klein, 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

¤ à 16h30 : Médiation flash près de l’œuvre Monstre du Loch Ness de Niki de Saint Phalle

© Photo Latifa Lekhdar : Cie L’embrayage à paillettes avec Thomas Oudin