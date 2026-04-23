Rendez-vous aux jardins 2026 LOURDES Lourdes

Lourdes

Rendez-vous aux jardins 2026

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’édition 2026 des Rendez-vous aux Jardins aura lieu le dimanche 7 juin 2026 sur le thème Le Vue .

Au programme, une visite guidée avec le jardinier, la découverte de la bibliothèque autour d’ouvrages botaniques, un atelier de création de jardin miniature, animation par le CPIE.

Programme détaillé à venir.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

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LOURDES 25 rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

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English :

The 2026 edition of Rendez-vous aux Jardins will take place on Sunday June 7, 2026 on the theme The View .

On the program: a guided tour with the gardener, discovery of the library with botanical works, a workshop to create a miniature garden, hosted by the CPIE.

Detailed program to follow.

For further information, please contact us.

L’événement Rendez-vous aux jardins 2026 Lourdes a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de Lourdes|CDT65