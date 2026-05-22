Rendez-vous aux jardins à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard
Rendez-vous aux jardins à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard samedi 6 juin 2026.
Vallée-de-Ronsard
Rendez-vous aux jardins à Couture-sur-Loir
Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Cette année, 8 jardins ouvrent leurs portes pour les rendez- vous aux jardins de Vallée de Ronsard. C’est aussi la 5ème édition du festival de musiques inventives et festives Les Jardin’ales. Vous pourrez danser, écouter de la musique, goûter nos mets et breuvages, rêver, et bien sûr parler jardin
Rendez-vous aux jardins à Couture-sur-Loir. Découvrez 8 jardins de particuliers jardin du Poirier, aux Délices, du Lapin, du Liseron, de l’École, des Voisins, du Pin et du Vieil Arbre ouverts à la visite.
Les Jardin’ales vous proposent samedi et dimanche un atelier Tatakizomé,, des expositions L’herbier du Parc de Fontenay et la biodiversité au jardin, ainsi que les aquarelles de Thierry,
et la présence de 7 artisans d’art. Dimanche, profitez aussi de musique au jardin avec P’tit Louis la planche. Une restauration sur place est prévue pour vous permettre de profiter pleinement de la visite des jardins. .
Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 43 73 59
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English :
VISIT THE GARDENS OF VALLEE DE RONSARD!
L’événement Rendez-vous aux jardins à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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