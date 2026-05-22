Rendez-vous aux jardins Alençon

Alençon

Rendez-vous aux jardins

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les rendez-vous aux jardins sont de retour les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026

pour leur 23e édition.

Organisée par la Ville d’Alençon et le club féminin Inner Wheel, la manifestation attend plus de 60 exposants, avec un thème national autour de la vue.

En dehors des professionnels présents (horticulteurs, pépiniéristes, créateurs…), les services de la Ville d’Alençon et de la Communauté Urbaine animeront stands et ateliers.

Les services espaces verts et déchets distilleront des conseils sur le compostage et la réduction des déchets et proposeront des visites du jardin pédagogique.

Le réseau des médiathèques proposera différents ateliers en lien avec le thème de cette année.

Au programme création d’illusions d’optique, cherche et trouve géant et immersion en réalité virtuelle pour découvrir le jardin à travers les yeux des insectes.

Les deux journées seront ponctuées d’une riche programmation musicale. Le service Affaires culturelles & Tourisme et le Conservatoire à rayonnement départemental proposeront entre autres déambulation par le marching band d’Alençon- Arçonnay, concert de l’Harmonie d’Alençon et de la compagnie Steel Drum, déambulation musicale de La Batufada ou encore

un concert de l’ensemble départemental de hautbois.

Le public pourra également profiter d’ateliers de peinture végétale et de la déambulation poétique de Dame Nature et de ses acolytes. La Société d’Horticulture de l’Orne sera également présente et proposera des ateliers gratuits pour les 5 12 ans.

INNER WHEEL, COORGANISATEUR DE L’ÉVÉNEMENT DEPUIS 23 ANS

Club service exclusivement féminin créé en 1997, l’association Inner Wheel du Pays d’Alençon-Sées compte 14 bénévoles qui participent à l’organisation d’actions, toutes caritatives et essentiellement orientées vers les femmes et enfants. En plus de la gestion des exposants, Inner Wheel assurera une petite restauration-buvette au cours de ces deux journées. Tous les bénéfices de l’événement seront intégralement reversés à des associations caritatives locales et départementales au cours d’une cérémonie officielle qui aura lieu à l’Hôtel de Ville en septembre.

À noter, plusieurs expositions seront présentées

 Natures urbaines alençonnaises proposée par les Archives municipales dans tous les parcs de la ville.

 Courbet dans le détail proposée par le musée des Beaux-arts et de la Dentelle sur les grilles du parc des Promenades.

 Une exposition consacrée aux mares dans le jardin pédagogique du parc des Promenades.

▶ Pratique

Parc des Promenades 6 et 7 juin, Samedi de 10 h à 20 h et dimanche de 10 h à 19 h

Entrée libre, certains ateliers sur réservation (sur place). Programme complet à retrouver sur www.alencon.fr .

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

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English : Rendez-vous aux jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Alençon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CUA ALENCON