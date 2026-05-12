La Mothe-Saint-Héray

Rendez-vous aux jardins artistes au jardin

5 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’intérieur de l’Orangerie mais aussi ses jardins sert de galerie d’art éphémère.

Dans les jardins exposition et création sur place des artistes de la Galerie Nomade

Dans la galerie Expo d’art contemporain de l’association La petite orangerie, sur le thème Réminiscences . .

5 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 01 41 communication@lamothe79800.fr

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins artistes au jardin La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois