Rendez-vous aux jardins artistes au jardin La Mothe-Saint-Héray
Rendez-vous aux jardins artistes au jardin La Mothe-Saint-Héray samedi 6 juin 2026.
La Mothe-Saint-Héray
Rendez-vous aux jardins artistes au jardin
5 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’intérieur de l’Orangerie mais aussi ses jardins sert de galerie d’art éphémère.
Dans les jardins exposition et création sur place des artistes de la Galerie Nomade
Dans la galerie Expo d’art contemporain de l’association La petite orangerie, sur le thème Réminiscences . .
5 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 01 41 communication@lamothe79800.fr
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English :
L’événement Rendez-vous aux jardins artistes au jardin La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois
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