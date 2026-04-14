L’Orangerie, nomade galerie, Les Jardins de l’Orangerie, La Mothe-Saint-Héray

L’Orangerie, nomade galerie 6 et 7 juin Les Jardins de l’Orangerie Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Voir des artistes plasticiens à l’oeuvre et naviguer entre citrons et mandarines au bord du canal…

La Mothe Saint-Héray et la Galerie nomade 79 vous donnent à voir !

Visite libre de la galerie nomade dans les jardins. Dans la galerie haute de l’Orangerie : exposition d’art contemporain « Réminiscences »

Les Jardins de l’Orangerie Allée de l’Orangerie, 79800 La Mothe-Saint-Héray, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 05 01 41 http://www.la-mothe-saint-heray.fr https://www.facebook.com/LaMotheSaintHeray/ Si le château médiéval de La Mothe Saint-Héray a disparu, son Orangerie construite au XVIIe siècle a pu être conservée. Le jardin à la française aménagé à la fin du XXe siècle le long d’un grand canal, est composé de parterres de buis et d’un ensemble d’orangers et de citronniers. En hiver, ces fruitiers en bacs sont abrités dans la galerie basse de l’Orangerie. L’arboretum, près de la Maison de la Haute-Sèvre au Moulin L’Abbé, possède une centaine d’espèces répertoriées.

Superficie : 2 000 m²

Voir des artistes plasticiens à l’oeuvre et naviguer entre citrons et mandarines au bord du canal…

©Commune de la Mothe Saint-Héray