Mulhouse

Rendez-vous aux jardins au Musée Electropolis

55 rue du Pâturage Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Partez en famille à la découverte du Jardin des énergies avec un parcours Cherche et trouve accessible dès 7 ans.

Accompagnés par un médiateur, les visiteurs mènent l’enquête en équipe pour retrouver les fleurs, les plantes et les machines disséminées dans le jardin. Mais attention pour les identifier, il faudra ouvrir l’œil, car seuls quelques détails vous mettront sur la piste.

Au fil de cette visite ludique, vous ne vous contenterez pas de chercher vous comprendrez aussi comment ces machines fonctionnent et quel rôle elles jouent dans la production d’électricité. Une manière active et curieuse d’explorer le jardin, entre observation, découverte et esprit d’équipe.

A partir de 7 ans. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Durée environ 2h. .

55 rue du Pâturage Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 48 50 reservations@electropolis.tm.fr

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins au Musée Electropolis Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace