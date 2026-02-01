Rendez-vous aux Jardins au Musée Renaudot Petite Rue du Jeu de Paume Loudun

Rendez-vous aux Jardins au Musée Renaudot

Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun Vienne

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

2026-06-06

Visite commentée de l’exposition “Polychreston”, parcours à la découverte des jardins médicinaux de Loudun. .

Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 27 33

