Rendez-vous aux Jardins au Musée Renaudot Petite Rue du Jeu de Paume Loudun
Rendez-vous aux Jardins au Musée Renaudot Petite Rue du Jeu de Paume Loudun samedi 6 juin 2026.
Rendez-vous aux Jardins au Musée Renaudot
Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Visite commentée de l’exposition “Polychreston”, parcours à la découverte des jardins médicinaux de Loudun. .
Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 27 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez-vous aux Jardins au Musée Renaudot
L’événement Rendez-vous aux Jardins au Musée Renaudot Loudun a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais