Rendez-Vous aux Jardins Balade Contée Murmures de Plumes Vandœuvre-lès-Nancy
Rendez-Vous aux Jardins Balade Contée Murmures de Plumes Vandœuvre-lès-Nancy samedi 6 juin 2026.
Vandœuvre-lès-Nancy
Rendez-Vous aux Jardins Balade Contée Murmures de Plumes
Parc du Tonneau Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le temps d’un moment, le temps d’un murmure, venez-vous connecter à un environnement naturel pour une échappée onirique et poétique au cœur du parc du Tonneau¿! Laissez-vous bercer par les murmures du conteur qui se nourrit de rêves…
Balade contée et animée par Guillaume LOUIS, de la compagnie Philodart.Tout public
0 .
Parc du Tonneau Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 57 80 58 31
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English :
For a moment, for a whisper, connect with a natural environment for a dreamlike, poetic escape in the heart of Parc du Tonneau! Let yourself be lulled by the whispers of a storyteller who feeds on dreams?
A storytelling stroll led by Guillaume LOUIS, from the Philodart company.
L’événement Rendez-Vous aux Jardins Balade Contée Murmures de Plumes Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY
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