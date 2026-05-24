Vandœuvre-lès-Nancy

Rendez-Vous aux Jardins Balade Contée Murmures de Plumes

Parc du Tonneau Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le temps d’un moment, le temps d’un murmure, venez-vous connecter à un environnement naturel pour une échappée onirique et poétique au cœur du parc du Tonneau¿! Laissez-vous bercer par les murmures du conteur qui se nourrit de rêves…

Balade contée et animée par Guillaume LOUIS, de la compagnie Philodart.Tout public

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Parc du Tonneau Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 57 80 58 31

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English :

For a moment, for a whisper, connect with a natural environment for a dreamlike, poetic escape in the heart of Parc du Tonneau! Let yourself be lulled by the whispers of a storyteller who feeds on dreams?

A storytelling stroll led by Guillaume LOUIS, from the Philodart company.

L’événement Rendez-Vous aux Jardins Balade Contée Murmures de Plumes Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY