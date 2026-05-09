Foire Expo Nancy Vandœuvre-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy

Foire Expo Nancy

Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-14 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La Foire Expo de Nancy célèbre sa 90e édition et promet un rendez-vous exceptionnel du 6 au 14 juin 2026 au Parc Expo de Nancy. Pendant neuf jours, cet événement incontournable du territoire invite petits et grands à vivre une expérience unique mêlant découvertes, shopping, gastronomie et divertissement.

Avec plus de 400 exposants réunis sur 22 000 m², la Foire Expo est le lieu idéal pour concrétiser tous ses projets et se faire plaisir. Aménagement, rénovation, mobilité, artisanat, gastronomie, bien-être, voyage, innovation, décoration, produits malins…chaque univers est conçu pour éveiller la curiosité. Les visiteurs pourront tester, déguster et échanger directement avec des professionnels passionnés.

Mais la Foire Expo c’est aussi un grand moment festif ! Concerts, spectacles, animations quotidiennes, et soirées viendront rythmer l’événement avec notamment

· Julien Lieb Naufragés Tour

· Julien Bing Toute la Vérité, Rien que la Vérité… ou presque

· Show Fantaisies du Cabaret Iloa

· Soirée fluo & quizz géant

· Génération 2000 avec DJ Mast et plus encore.

Le spectacle de drones revient illuminer le ciel de la Foire Expo de Nancy les samedis 6 et 13 juin ! Pas moins de 400 drones illumineront le ciel pour retracer, en images, l’histoire de la Foire de Nancy à l’occasion de cette édition anniversaire.

Côté nouveautés, l’édition 2026 frappe fort avec un parcours d’obstacles “Ultimate Ninja” accessible à tous, une grande exposition immersive sur la création des films d’animation avec les studios TAT (Les As de la Jungle 2, Terra Willy, Les Aventures de Pil, Pattie et la colère de Poséidon, Falcon Express) et un programme d’animations riche pour toute la famille (mini-parc pour les enfants, ateliers créatifs, initiations sportives, démonstrations culinaires ou encore rencontres avec des personnalités).

Au-delà de sa programmation déjà riche, la Foire Expo de Nancy réserve aussi de belles surprises avec ses “événements dans l’événement”. Tout au long de la manifestation, les visiteurs pourront profiter d’animations inédites et immersives pour vivre encore plus intensément leur journée à la Foire.

Parmi les temps forts, le Village des Sports by Intersport Houdemont invite à découvrir et tester de nombreuses disciplines, tandis que les Foulées de la Foire rassemblent les amateurs de marche et de course dans une ambiance conviviale.

L’exposition Roulez Jeunesse ! propose quant à elle un voyage plein de nostalgie à travers les véhicules d’autrefois. Les passionnés de nouveautés pourront également s’intéresser au Trophée Gustave, qui met en lumière les innovations les plus prometteuses et les amateurs de culture rétro ne manqueront pas le Salon Vintage & Retrogaming.

Que vous soyez en quête d’inspiration, de bonnes affaires ou simplement d’une sortie conviviale, la Foire Expo de Nancy est l’événement à ne pas manquer. Venez vivre cette édition anniversaire et laissez-vous surprendre !

Retrouvez le programme détaillé ainsi que des informations complémentaires sur le site internet.Tout public

6 .

Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 80 00

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English :

The Foire Expo de Nancy celebrates its 90th edition and promises an exceptional rendezvous from June 6 to 14, 2026 at the Parc Expo de Nancy. For nine days, this not-to-be-missed event invites young and old alike to enjoy a unique experience combining discovery, shopping, gastronomy and entertainment.

With over 400 exhibitors spread over 22,000 m², the Foire Expo is the ideal place to bring all your projects to fruition and treat yourself. Home furnishings, renovation, mobility, crafts, gastronomy, well-being, travel, innovation, decoration, clever products… each universe is designed to arouse curiosity. Visitors can test, taste and talk directly with passionate professionals.

But the Foire Expo is also a festive occasion! Concerts, shows, daily entertainment and evening events will punctuate the event, including

– Julien Lieb Naufragés Tour

– Julien Bing Toute la Vérité, Rien que la Vérité? ou presque (All Truth, Nothing but the Truth? or almost)

– Cabaret Iloa?s Show Fantaisies

– Fluo night & giant quiz

– Generation 2000 with DJ Mast? and more.

The drone show returns to light up the skies over the Foire Expo de Nancy on Saturday June 6 and 13! No fewer than 400 drones will light up the skies to retrace the history of the Foire de Nancy in images for this anniversary edition.

New for 2026 is an Ultimate Ninja? obstacle course open to all, a major immersive exhibition on the creation of animated films with TAT Studios (Les As de la Jungle 2, Terra Willy, Les Aventures de Pil, Pattie et la colère de Poséidon, Falcon Express) and a rich program of events for the whole family (mini-park for children, creative workshops, sports initiations, culinary demonstrations and meetings with celebrities).

In addition to its already rich program, the Foire Expo de Nancy also has some surprises in store, with its ?events within the event? Throughout the event, visitors will be able to take advantage of new and immersive activities to make their day at the Fair even more intense.

Among the highlights, the Village des Sports by Intersport Houdemont invites visitors to discover and try out a wide range of disciplines, while the Foulées de la Foire brings together walkers and runners in a convivial atmosphere.

The Roulez Jeunesse exhibition takes visitors on a nostalgic journey through the vehicles of yesteryear. Novelty enthusiasts can also take an interest in the Trophée Gustave, which highlights the most promising innovations, while retro culture fans won’t want to miss the Vintage & Retrogaming Show.

Whether you’re looking for inspiration, bargains or simply a convivial outing, the Foire Expo de Nancy is the event not to be missed. Come and experience this anniversary edition, and let us surprise you!

Find the detailed program and further information on the website.

L’événement Foire Expo Nancy Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-09 par DESTINATION NANCY