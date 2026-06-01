RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Balaruc-les-Bains
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Balaruc-les-Bains samedi 6 juin 2026.
Balaruc-les-Bains
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Cette 23e édition portera sur le thème de la vue.Samedi 6 et dimanche 7 juin Portes ouvertes- 10h/12h et 14h/18hDimanche 7 juinQuand la poésie se mêle aux essences végétales10h30 Rencontre avec les poètes Catherine Bruneau, Jean-Claude Boyard et Anne-Marie Jeanjean.12h scène ouverte voix émergentes en poésie 14h30 visite en éco-poésie avec les poètes de l’association Voix de l’Extrême.16h Poésie chinoise du 10e Siècle par A. Jeanjean.17h concert ornithologique par Alice Benas.Animé par l’association Voix de l’extrême/Poésie et Culture. Tout public. Entrée libre .
Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92
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L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-29 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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