Rendez-vous aux Jardins Broderies végétales Lille
Rendez-vous aux Jardins Broderies végétales Lille samedi 6 juin 2026.
Lille
Rendez-vous aux Jardins Broderies végétales
27 Rue du Pont Neuf Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
À partir de 7 ans
Rendez-vous à l’église Sainte-Marie-Madeleine pour un atelier où l’art de la broderie rencontre la culture. Munis de fils colorés, laissez libre cours à votre imagination pour métamorphoser des feuillages de manière créative.
Matériel de broderie fourni.
À partir de 7 ans
Rendez-vous à l’église Sainte-Marie-Madeleine pour un atelier où l’art de la broderie rencontre la culture. Munis de fils colorés, laissez libre cours à votre imagination pour métamorphoser des feuillages de manière créative.
Matériel de broderie fourni. .
27 Rue du Pont Neuf Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 7 84 07 82 41 patrimoines@mairie-lille.fr
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English :
Ages 7 and up
Join us at Sainte-Marie-Madeleine church for a workshop where the art of embroidery meets culture. Armed with colorful threads, let your imagination run wild as you creatively transform foliage.
Embroidery materials supplied.
L’événement Rendez-vous aux Jardins Broderies végétales Lille a été mis à jour le 2026-05-06 par Hauts-de-France Tourisme
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