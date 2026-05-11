Lille

Rendez-vous aux Jardins Broderies végétales

27 Rue du Pont Neuf Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

À partir de 7 ans

Rendez-vous à l’église Sainte-Marie-Madeleine pour un atelier où l’art de la broderie rencontre la culture. Munis de fils colorés, laissez libre cours à votre imagination pour métamorphoser des feuillages de manière créative.

Matériel de broderie fourni.

À partir de 7 ans

Rendez-vous à l’église Sainte-Marie-Madeleine pour un atelier où l’art de la broderie rencontre la culture. Munis de fils colorés, laissez libre cours à votre imagination pour métamorphoser des feuillages de manière créative.

Matériel de broderie fourni. .

27 Rue du Pont Neuf Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 7 84 07 82 41 patrimoines@mairie-lille.fr

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English :

Ages 7 and up

Join us at Sainte-Marie-Madeleine church for a workshop where the art of embroidery meets culture. Armed with colorful threads, let your imagination run wild as you creatively transform foliage.

Embroidery materials supplied.

L’événement Rendez-vous aux Jardins Broderies végétales Lille a été mis à jour le 2026-05-06 par Hauts-de-France Tourisme