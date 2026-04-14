Un voyage romantique, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille
Un voyage romantique, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille mardi 12 mai 2026.
Un voyage romantique Mardi 12 mai, 20h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T20:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-12T20:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:30:00+02:00
L’Ensemble Vocal du Conservatoire épaulé par tout le département voix, professeures de chant et accompagnateurs vous proposent un périple romantique et germanique
Programme :
Der König von Thule, Chants pour voix de femmes op.69, Robert Schumann
Ständchen D.921, Franz Schubert
Quatuors opus 92, Johannes Brahms
Psaume 42, Felix Mendelssohn-Bartholdy
Emanuela Ducornez, soprano, Adélaïde Rouyer, mezzo-soprano, Magali Bourlet, Pierre Bourteel, piano
Direction Eric Deltour
INFORMATIONS
Mardi 12 mai 2026 à 20h00
Auditorium du Conservatoire de Lille
️ Entrée libre sur réservation
Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Ensemble vocal de la classe de chant
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