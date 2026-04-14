Un voyage romantique, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Un voyage romantique Mardi 12 mai, 20h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T20:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-12T20:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:30:00+02:00

L’Ensemble Vocal du Conservatoire épaulé par tout le département voix, professeures de chant et accompagnateurs vous proposent un périple romantique et germanique

Programme :

Der König von Thule, Chants pour voix de femmes op.69, Robert Schumann

Ständchen D.921, Franz Schubert

Quatuors opus 92, Johannes Brahms

Psaume 42, Felix Mendelssohn-Bartholdy

Emanuela Ducornez, soprano, Adélaïde Rouyer, mezzo-soprano, Magali Bourlet, Pierre Bourteel, piano

Direction Eric Deltour

INFORMATIONS

Mardi 12 mai 2026 à 20h00

Auditorium du Conservatoire de Lille

️ Entrée libre sur réservation

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Ensemble vocal de la classe de chant