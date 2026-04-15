Deerhoof en concert, L’Aéronef, Lille
Deerhoof en concert, L’Aéronef, Lille mardi 12 mai 2026.
Deerhoof en concert Mardi 12 mai, 20h00 L’Aéronef Nord
8 Euros / 5 Euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T20:00:00+02:00 – 2026-05-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T20:00:00+02:00 – 2026-05-12T23:00:00+02:00
Dans la galaxie rock indé, le quatuor Deerhoof s’est imposé depuis 1994 avec son patchwork noise-rock sans artifice. Riffs hard rock sucrés, pulsations free jazz, refrains pop et dissonances : ces ingrédients s’entremêlent avec audace. Au cœur de ce tourbillon, un guide : la voix de Satomi Matsuzaki.
Maria Somerville façonne une dream pop atmosphérique inspirée par le paysage de sa jeunesse, les montagnes sauvages de la côte ouest de Galway. Titres shoegaze, basses saturées, violons dans la brume… Avis aux âmes (in)tranquilles !
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Au Club de L’Aéronef, les audaces pop de Deerhoof !
Satoru Eguchi
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