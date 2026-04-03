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REALO DEELEE S SLALOM Lille

REALO DEELEE S SLALOM Lille

REALO DEELEE S SLALOM Lille mercredi 13 mai 2026.

Lieu : SLALOM

Adresse : 84 RUE DE TREVISE

Ville : 59000 Lille

Département : 59

Début : 2026-05-13

Fin : 2026-05-13

Heure de début : 20:00

REALO DEELEE S Début : 2026-05-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SLALOM 84 RUE DE TREVISE 59000 Lille 59

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