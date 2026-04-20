Montpellier

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS CHÂTEAU DE FLAUGERGUES

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

À l’occasion du 330e anniversaire de la fondation du domaine par Étienne de Flaugergues en 1696, une visite exceptionnelle, conduite par Brigitte de Colbert, permettra d’évoquer les travaux et les aménagements réalisés dans le parc depuis plus de trois siècles.

Présentation des jardins de Flaugergues par Brigitte de Colbert

dimanche 7 juin 2026 de 11h à 12h

À l’occasion du 330e anniversaire de la fondation du domaine par Étienne de Flaugergues en 1696, une visite exceptionnelle, conduite par Brigitte de Colbert, permettra d’évoquer les travaux et les aménagements réalisés dans le parc depuis plus de trois siècles.

Payant sur réservation .

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 52 66 37

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English : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS CHÂTEAU DE FLAUGERGUES

To mark the 330th anniversary of the founding of the estate by Étienne de Flaugergues in 1696, a special tour led by Brigitte de Colbert will look back at the work and developments carried out in the park over more than three centuries.

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER