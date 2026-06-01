Rendez-vous aux jardins, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Rendez-vous aux jardins 6 et 7 juin Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

« Rendez-vous aux jardins » le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin 2026 dans le parc du château de Champs-sur-Marne.

Samedi 6 juin uniquement : Visite » Coulisses du parc » à 10h30 et 15h.

Suivez une visite exceptionnelle avec la cheffe jardinier et la chargée d’action éducative du domaine pour tout savoir sur l’envers du décor du parc de 85 hectares !

Durée : 1h30. Places limitées. Inscription obligatoire sur la e-billetterie du château.

Samedi 6 juin et dimanche 7 juin :

Venez rencontrer les jardiniers du domaine de Champs-sur-Marne lors de l’atelier de rempotage.

Devant l’Orangerie.

De 14h à 17h, en continu.

Animations de la M2IE dans le potager : découverte du potager, vente de plants … De 14h à 17h.

Conte pour les enfants 3-6 ans, à 10h30. Gratuit sur réservation en e-billetterie.

Animation enfants : Atelier thaumatrope.

Dans cet atelier les enfants pourront réaliser un thaumatrope. Ce jouet à fabriquer avec nos animatrices repose sur une illusion d’optique qui permet de créer une image “virtuelle” grâce à deux images fixes.

Lieu : la Maison du jardinier.

De 14h à 17h, en continu.

Exposition « Un parc, une histoire » : un regard sur le parc et son histoire, au travers notamment de reproductions de plans anciens.

Dans l’Orangerie.

De 14h à 17h

Accès au parc et animations gratuites.

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Venez voir autrement le parc du château de Champs-sur-Marne avec des animations autour du potager et de l’Orangerie !

© Jean-Pierre Delagarde / Centre des monuments nationaux