Loisail

Rendez-vous aux jardins Démonstration et si les arbres chantaient pour vous ? Sieste sonore au cœur du vivant

Le Moulin de Radray Loisail Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Et si les arbres chantaient pour vous ?

Il existe une musique que vous n’avez jamais vraiment entendue — et pourtant, elle vous entoure depuis toujours. Elle monte des racines, pulse dans chaque feuille. Ce sont les protéodies la musique intérieure des plantes, rendue audible à nos oreilles.

Découvertes par le physicien et musicien Joël Sternheimer, ces mélodies naissent des protéines elles-mêmes — chaque acide aminé traduit en note. Le résultat est étrange et familier à la fois, comme si une partie de vous s’en souvenait.

Au Moulin de Radray, sous le couvert des grands arbres, il suffit de s’allonger, de fermer les yeux, et de se laisser traverser. Le monde végétal vous murmure quelque chose. Venez écouter.

Prévoir plaid et coussin selon la météo Participation libre.

Buvette avant et après la sieste. .

Le Moulin de Radray Loisail 61400 Orne Normandie

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English : Rendez-vous aux jardins Démonstration et si les arbres chantaient pour vous ? Sieste sonore au cœur du vivant

L’événement Rendez-vous aux jardins Démonstration et si les arbres chantaient pour vous ? Sieste sonore au cœur du vivant Loisail a été mis à jour le 2026-04-18 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE