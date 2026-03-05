Rendez-vous aux jardins

21 Rue Descartes Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Petits et grands sont invités à une exploration ludique et pédagogique des deux jardins de l’Espace Muséal ! Des activités comme un atelier de plantation vous attendent. (Atelier enfant Bonhomme en herbe le samedi 06 juin de 16h à 17h). Diffusion d’une sélection d’œuvres d’art sur les jardins.

Au sein de la Micro-Folie de Descartes, diffusion d’une sélection d’œuvres d’art en lien avec les jardins.

Micro-Folie est un dispositif culturel porté par le Ministère de la Culture et cordonné par la Villette. .

21 Rue Descartes Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 82 81 musee@ville-descartes.fr

English :

Young and old are invited to explore the two Espace Muséal gardens in a fun and educational way! Activities such as a planting workshop await you (Children?s workshop Bonhomme en herbe on Saturday June 06 from 4pm to 5pm). A selection of artworks on the gardens will be shown.

L’événement Rendez-vous aux jardins Descartes a été mis à jour le 2026-03-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire