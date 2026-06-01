Rendez-vous aux jardins du château de Chavaniac-Lafayette, Le conservatoire botanique national du Massif Central, Chavaniac-Lafayette

Rendez-vous aux jardins du château de Chavaniac-Lafayette 6 et 7 juin Le conservatoire botanique national du Massif Central Haute-Loire

5 € (gratuit -18 ans) pour 1 jour / 8 € week-end ; visite du château en supplément (4 €).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le Conservatoire botanique national du Massif central et le Département de la Haute-Loire vous invite à réveiller en vous la « GRAINE DE JARDINIER·E·S »…

Et si l’aventure commençait au creux de votre main ? Les graines sont bien plus que de simples pépins : elles sont le souffle de la vie, des voyageuses infatigables et le point de départ d’une passion aussi gourmande que nécessaire. Pour célébrer ses 30 ans, aux côtés d’environ 80 exposants, pépiniéristes, spécialistes et artisans, l’association Jardins Fruités vous invite à explorer l’univers fascinant des «graines». Que vous soyez curieux de nature ou futures « mains-vertes », découvrez à travers le Village des Savoir-Faire comment récolter, conserver et semer vos propres graines ; venez-vous émerveiller en observant l’infiniment petit végétal au microscope ou en découvrant les secrets culinaires et médicinaux des plantes ; relevez avec nous les défis climatiques et de préservation de la biodiversité en cultivant les variétés anciennes de légumes et de fruits… Face aux enjeux actuels, jardiner est un acte joyeux, créatif et engagé. Alors quel moment plus idéal que la Fête des plantes pour transmettre ce savoir à nos enfants, nos propres « graines de jardinier·e·s ». Laissez germer votre curiosité et rejoignez-nous pour semer aujourd’hui votre passion de demain !

Horaires : Samedi de 10h à 18h et Dimanche de 9h30 à 18h

Rdv : Parc du Château de Chavaniac et Conservatoire botanique national du Massif central

Restauration sur place, pique-nique possible ; chiens non admis ; accès possible aux personnes à mobilité réduite ; parking de stationnement sur place.

En raison d’escaliers et de fortes pentes entre les deux niveaux du parc, les personnes à mobilité réduite sont invitées à accéder aux stands des pépiniéristes et au château par l’entrée 2, et aux stands déco, nature et jardin par l’entrée 1.

Le conservatoire botanique national du Massif Central 3 rue Adrienne de Noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 http://www.cbnmc.fr Dessinés par Arnaud Maurières et Eric Ossard et aménagés dès 1999, les jardins du conservatoire botanique national du Massif Central présentent la flore des grands types de végétation du Massif Central à travers des espaces aménagés sur une propriété de près de 9 ha appartenant au Conseil général de la Haute-Loire. Outre la flore locale représentée par plus de 400 espèces végétales, les jardins ont été enrichis d’une collection nationale de 380 espèces et variétés de cassissiers et groseilliers, et d’un verger d’une cinquantaine de variétés fruitières du Massif Central.

Le Conservatoire botanique national du Massif central et le Département de la Haute-Loire vous invite à réveiller en vous la « GRAINE DE JARDINIER·E·S »…

©Ministère de la Culture