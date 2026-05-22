Rendez-vous aux jardins Entre laine et broderie Lille
Rendez-vous aux jardins Entre laine et broderie Lille samedi 6 juin 2026.
Lille
Rendez-vous aux jardins Entre laine et broderie
32 rue de la Monnaie Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 15:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Atelier entre laine et broderie A la découverte de l’exposition Trésors de laine et de soie , rendez-vous pour une fabrication de teintures végétales sur laine et leur utilisation pour réaliser un motif brodé. Un atelier créatif tout en douceur et en couleurs. Atelier animé Les Tinctoriales et l’atelière.
Atelier entre laine et broderie A la découverte de l’exposition Trésors de laine et de soie , rendez-vous pour une fabrication de teintures végétales sur laine et leur utilisation pour réaliser un motif brodé. Un atelier créatif tout en douceur et en couleurs. Atelier animé Les Tinctoriales et l’atelière. .
32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr
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English :
Workshop between wool and embroidery Discover the Trésors de laine et de soie exhibition and learn how to make vegetable dyes on wool and use them to create an embroidered motif. A gentle, colorful creative workshop. Workshop led by Les Tinctoriales and l’atelière.
L’événement Rendez-vous aux jardins Entre laine et broderie Lille a été mis à jour le 2026-05-22 par Hauts-de-France Tourisme
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