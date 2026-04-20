Montpellier

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS HÔTEL HAGUENOT

3 Rue Clapiès Montpellier Hérault

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Visites guidées à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Construite aux portes de Montpellier pour le professeur Henri Haguenot, doyen de la faculté de médecine, l’Hôtel Haguenot, maison des champs du XVIIIe siècle, est réalisé par Jean-Antoine Giral, futur architecte de la place Royale du Peyrou, qui aménage également les jardins.

Visites guidées à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Construite aux portes de Montpellier pour le professeur Henri Haguenot, doyen de la faculté de médecine, l’Hôtel Haguenot, maison des champs du XVIIIe siècle, est réalisé par Jean-Antoine Giral, futur architecte de la place Royale du Peyrou, qui aménage également les jardins.

Déambulation dans les jardins en terrasses d’inspiration italienne, qui abritent aujourd’hui différents lauriers (roses, sauce, cerise), des arbres fruitiers et des agrumes, des plantes grasses et des fleurs, ainsi que des poteries et des vases de pierre.

Le décor sculpté se compose d’une fontaine à l’italienne et d’une grotte baroque.

Informations

3€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés, sans réservation. .

3 Rue Clapiès Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS HÔTEL HAGUENOT

Guided tours at 2 pm, 3 pm, 4 pm and 5 pm.

Built on the outskirts of Montpellier for Professor Henri Haguenot, dean of the Faculty of Medicine, the Hôtel Haguenot, an 18th-century country house , was designed by Jean-Antoine Giral, future architect of the Place Royale du Peyrou, who also laid out the gardens.

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS HÔTEL HAGUENOT Montpellier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER