Rendez-vous aux Jardins Jardin de Riparfonds Jardin de Riparfonds Bressuire
Rendez-vous aux Jardins Jardin de Riparfonds Jardin de Riparfonds Bressuire samedi 6 juin 2026.
Bressuire
Rendez-vous aux Jardins Jardin de Riparfonds
Jardin de Riparfonds 36 Lieu-dit Riparfond Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-07 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez notre jardin de Riparfonds, au coeur du Bocage bressuirais, à travers quatre expériences uniques autour de la vue: composez votre tableau vivant, contemplez la statue de Saint-Fiacre, patron des jardiniers, explorez le rouge intense des éléments du jardin et vivez un voyage sophro-hypno-vibratoire pour éveiller vos sens (samedi de 14 h 30 à 16 h, 15 € par personne, matériel fourni et infusion à la fin de la séance).
Un parcours poétique et interactif pour tous les âges où chaque regard devient une découverte. .
Jardin de Riparfonds 36 Lieu-dit Riparfond Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 58 39 98
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English : Rendez-vous aux Jardins Jardin de Riparfonds
L’événement Rendez-vous aux Jardins Jardin de Riparfonds Bressuire a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bocage Bressuirais
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