Rendez-vous aux Jardins Jardin de Riparfonds Jardin de Riparfonds Bressuire

Bressuire

Rendez-vous aux Jardins Jardin de Riparfonds

Jardin de Riparfonds 36 Lieu-dit Riparfond Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez notre jardin de Riparfonds, au coeur du Bocage bressuirais, à travers quatre expériences uniques autour de la vue: composez votre tableau vivant, contemplez la statue de Saint-Fiacre, patron des jardiniers, explorez le rouge intense des éléments du jardin et vivez un voyage sophro-hypno-vibratoire pour éveiller vos sens (samedi de 14 h 30 à 16 h, 15 € par personne, matériel fourni et infusion à la fin de la séance).

Un parcours poétique et interactif pour tous les âges où chaque regard devient une découverte. .

Jardin de Riparfonds 36 Lieu-dit Riparfond Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 58 39 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux Jardins Jardin de Riparfonds

L’événement Rendez-vous aux Jardins Jardin de Riparfonds Bressuire a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bocage Bressuirais