Guénin

Rendez-vous aux jardins Jardin du Roc’h

1 le Roc’h Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Visite libre du Jardin du Roc’h un espace paysager structuré autour de la longère, jardin de vivaces, le vieux chêne remarquable qui a lui seul vaut le détour, la palmeraie, la petite lande surplombant la vallée de l’Evel, la carrière de schiste.

10h-18h. 4€ l’entrée. Gratuit pour le moins de 14 ans. .

1 le Roc’h Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 34 96 35 56

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin du Roc’h Guénin a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAUD Communauté