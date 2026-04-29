Rendez-vous aux jardins Jardin du Roc’h Guénin
Rendez-vous aux jardins Jardin du Roc’h Guénin samedi 6 juin 2026.
Guénin
Rendez-vous aux jardins Jardin du Roc’h
1 le Roc’h Guénin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Visite libre du Jardin du Roc’h un espace paysager structuré autour de la longère, jardin de vivaces, le vieux chêne remarquable qui a lui seul vaut le détour, la palmeraie, la petite lande surplombant la vallée de l’Evel, la carrière de schiste.
10h-18h. 4€ l’entrée. Gratuit pour le moins de 14 ans. .
1 le Roc’h Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 34 96 35 56
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English :
L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin du Roc’h Guénin a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAUD Communauté
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