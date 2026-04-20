Rendez-vous aux jardins Jeu Cluedo géant dans le parc de Bizy Château de Bizy Vernon
Rendez-vous aux jardins Jeu Cluedo géant dans le parc de Bizy Château de Bizy Vernon samedi 6 juin 2026.
Vernon
Rendez-vous aux jardins Jeu Cluedo géant dans le parc de Bizy
Château de Bizy Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 15:45:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Arpentez le parc à la recherche d’indices et venez élucider un mystérieux meutre dans les jardins de Bizy. Pour vous aidez, quelques personnes (ou suspects?) se rendront disponibles pour répondre à vos questions. Qu’ont-ils vus ? Qu’ont-ils entendus ? Sont-ils ici pour une simple promenade ? Ca sera à vous de dénicher le vrai du faux !
Evénement en partenariat avec la troupe de théâtre amateur de Pacy -Tous en scène. .
Château de Bizy Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 00 82
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English : Rendez-vous aux jardins Jeu Cluedo géant dans le parc de Bizy
L’événement Rendez-vous aux jardins Jeu Cluedo géant dans le parc de Bizy Vernon a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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