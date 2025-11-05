Rendez-vous aux jardins Limoges
Le ministère de la Culture vous donne rendez-vous dans 2 200 parcs et jardins en France et environ 600 jardins répartis dans vingt-trois pays européens. A cette occasion de nombreux professionnels jardiniers, propriétaires, paysagistes, botanistes, guides … seront mobilisés pour partager avec les visiteurs leurs passions des jardins et leurs savoir-faire.
En 2026, le thème choisi est la vue . L’occasion de découvrir, encore, la richesse de notre patrimoine naturel et culturel à travers un prisme sensoriel. La programmation est à venir. .
