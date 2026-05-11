Rendez-vous aux jardins Place de la 2ème DC Lunéville

Lunéville

Rendez-vous aux jardins

Place de la 2ème DC Parc des Bosquets du Château Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Comme chaques années, rendez-vous au jardin dans le parc des Bosquets du Château de Lunéville. le Thème la vue !

Une journée pour flâner, s’amuser, découvrir ou apprendre. Au programme spectacle, concert, visite guidée du parc en calèche, jeux insolites, machines sonores, atelier cyanotype…

Entrée libre, de 10h à 18h.Tout public

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Place de la 2ème DC Parc des Bosquets du Château Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75

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English :

As every year, rendez-vous au jardin in the Bosquets du Château de Lunéville park. Theme: the view!

A day to stroll, have fun, discover or learn. On the program: show, concert, guided tour of the park in a horse-drawn carriage, unusual games, sound machines, cyanotype workshop?

Free admission, from 10am to 6pm.

L’événement Rendez-vous aux jardins Lunéville a été mis à jour le 2026-05-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS