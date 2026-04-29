Lunéville

Visite Guidée jeune public

place des Carmes Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Visite jeune public (6 ans et +) proposée par le service Ville d’Art et d’Histoire le quartier de la place des Carmes

Une église qui ressemble à un hangar pour avions, un ancien manège équestre, un bâtiment art déco…

Ce quartier est riche en surprises, entre patrimoine religieux, civil et miliaire !

Au départ de la place des Carmes à 14h, toutes les animations jeune public sont gratuites Limitées à 10 enfants Matériel pédagogique fourni.Enfants

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place des Carmes Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 13 crichard@mairie-luneville.fr

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English :

Young visitors’ tour (6+ years) proposed by the Ville d?Art et d?Histoire department: the Place des Carmes district

A church that looks like an airplane hangar, a former riding school, an art deco building?

This district is full of surprises, with its mix of religious, civil and military heritage!

Departing from Place des Carmes at 2pm, all activities for young visitors are free? Limited to 10 children ? Educational material provided.

L’événement Visite Guidée jeune public Lunéville a été mis à jour le 2026-04-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS