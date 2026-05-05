Rendez vous aux jardins, Parc de la Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture des Deux-Sèvres, Niort
Rendez vous aux jardins, Parc de la Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture des Deux-Sèvres, Niort samedi 6 juin 2026.
Rendez vous aux jardins 6 et 7 juin Parc de la Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture des Deux-Sèvres Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite libre ou accompagnée, sur demande, des différentes zones du parc.
Exposition de photographies de Marie-France Pougnard, sur le thème de la nature.
Animations à consulter sur notre site : sh79.jimdofree.com
Parc de la Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture des Deux-Sèvres 37 Quai Maurice Métayer, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 73 31 95 http://www.sh79.jimdofree.com Ce parc expérimental de la Société d’horticulture, d’arboriculture et de viticulture des Deux-Sèvres comprend une collection d’arbres (fruitiers et ornementaux), de rosiers, de vivaces, de plantes grasses, de végétaux de terre de bruyère et des espaces fleuris réservés aux annuelles. Il est actuellement en cours de rénovation.
Visite libre ou accompagnée, sur demande, des différentes zones du parc.
©sh79
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