Loisail

Rendez-vous aux jardins Spectacle déambulatoire arbres en magie, une déambulation enchantée

Le Moulin de Radray Loisail Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:30:00

fin : 2026-06-06 22:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Imaginez la nuit tombe doucement sur le moulin de Radray. Les arbres centenaires se dressent dans l’obscurité, et soudain, entre leurs racines et leurs branches, des flammes s’éveillent. Une lumière chaude, vivante, qui tremble légèrement dans le soir d’été.

Vous avancez. Un arbre, puis un autre. À chacun, un monde vous attend.

Ici, deux comédiens se disputent avec une tendresse folle. Là-bas, un musicien tire de son instrument une mélodie qu’on croirait née de la terre elle-même. Plus loin encore, une voix s’élève dans le silence des feuilles. Vous choisissez votre chemin, vous flânez, vous vous arrêtez, vous repartez — spectateur libre d’une nuit qui n’appartient qu’à vous.

La bougie ne ment pas. Elle révèle les visages autrement, creuse les ombres, donne aux gestes une grâce qu’on ne voit nulle part ailleurs. Dans cette lumière-là, le théâtre redevient ce qu’il a toujours été quelque chose d’essentiel, de fragile et de vivant.

Le moulin veille. Les arbres écoutent. Il ne manque que vous.

Spectacle déambulatoire à la bougie au Moulin de Radray — une soirée, des arbres, mille histoires Participation libre .

Le Moulin de Radray Loisail 61400 Orne Normandie

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English : Rendez-vous aux jardins Spectacle déambulatoire arbres en magie, une déambulation enchantée

L’événement Rendez-vous aux jardins Spectacle déambulatoire arbres en magie, une déambulation enchantée Loisail a été mis à jour le 2026-04-18 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE