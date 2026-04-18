Loisail

Rendez-vous aux jardins Spectacle théâtre participatif de souvenirs en racines

Le Moulin de Radray Loisail Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La Cie Theresaway part avec vous à la rencontre des souvenirs qui composent notre rapport aux arbres, dans un spectacle participatif et familial.

De souvenirs en racines est une invitation à replonger dans ces espaces forestiers que nous traversons le plus souvent sans avoir conscience des délicats équilibres et des drames qui s’y jouent.

Grâce à une collecte d’histoires personnelles auprès du public, les comédien·nes incarnent poétiquement et corporellement les expériences et souvenirs qui leur sont confié·es pour en faire une fresque vivante et collective.

Attention, risque d’émerveillement et d’engagement ! .

Le Moulin de Radray Loisail 61400 Orne Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux jardins Spectacle théâtre participatif de souvenirs en racines

L’événement Rendez-vous aux jardins Spectacle théâtre participatif de souvenirs en racines Loisail a été mis à jour le 2026-04-18 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE