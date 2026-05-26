Rendez-vous aux jardins TARBES Tarbes

Tarbes

Rendez-vous aux jardins

TARBES Rue Massey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Depuis 2003, les Rendez-vous aux jardins célèbrent toute la richesse et la diversité des parcs et jardins en France et dans 22 autres pays européens participants sur un thème choisi par la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (section jardins).

Après Les cinq sens au jardin en 2024, la Commission a décidé de décliner cette thématique avec chacun des cinq sens.

Thème 2026 La vue

Au programme de votre week-end à Tarbes activités en accès libre et sans réservation

Départ des balades depuis le kiosque du jardin Massey point d’accueil ouvert samedi et dimanche de 14h à 17h).

> Pour télécharger le programme complet Voir document (bloc Coordonnées)

BON À SAVOIR

Le Musée Massey Musée international des hussards sera gratuit tout le week-end

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h30

.

TARBES Rue Massey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Since 2003, Rendez-vous aux jardins has been celebrating the wealth and diversity of parks and gardens in France and 22 other participating European countries, based on a theme chosen by the French National Commission for Heritage and Architecture (garden section).

After The five senses in the garden in 2024, the Commission has decided to follow this theme with each of the five senses.

2026 theme: Sight

On the program for your weekend in Tarbes: activities with free access and no need to book

Tours depart from the Jardin Massey kiosk (open Saturday and Sunday, 2pm to 5pm).

> To download the full program: See document (Contact block)

GOOD TO KNOW

Musée Massey ? Musée international des hussards will be free all weekend

Open from 10am to 12pm and from 2pm to 6:30pm

L’événement Rendez-vous aux jardins Tarbes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Tarbes|CDT65