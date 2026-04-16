Rendez-vous aux jardins Visite guidée historique du parc Château de Bizy Vernon

Vernon

Rendez-vous aux jardins Visite guidée historique du parc

Château de Bizy Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 15:30:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Suivez le guide et partez à la découverte du grand parc de Bizy dans les mondres détails. C’est l’occasion de connaitre l’histoire de cet immense parc de 20 hectares et de comprendre son évolution de sa création au XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. .

Château de Bizy Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 00 82

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English : Rendez-vous aux jardins Visite guidée historique du parc

L’événement Rendez-vous aux jardins Visite guidée historique du parc Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération