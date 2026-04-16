Rendez-vous aux jardins Visite guidée sensorielle Musée Nicolas Poussin Les Andelys
Rendez-vous aux jardins Visite guidée sensorielle Musée Nicolas Poussin Les Andelys samedi 6 juin 2026.
Les Andelys
Rendez-vous aux jardins Visite guidée sensorielle
Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-07 11:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez le musée Nicolas Poussin et ses oeuvres phares grâce à vos 5 sens bande-son, odeurs et oeuvres à toucher. La visite portera également sur l’exposition de sculptures de l’artiste Daniela Capaccioli, qui se trouve dans les jardins du musée. .
Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez-vous aux jardins Visite guidée sensorielle
L’événement Rendez-vous aux jardins Visite guidée sensorielle Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Les Andelys (Eure)
- Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions Musée Nicolas Poussin Les Andelys 20 avril 2026
- Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier Peinture en famille Musée Nicolas Poussin Les Andelys 22 avril 2026
- Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée L’art, à quoi ça sert ? Musée Nicolas Poussin Les Andelys 24 avril 2026
- Château Gaillard Le Vol des Deniers du Roi Les Andelys 1 mai 2026
- Festival de musique baroque des Andelys 16 Rue Gén Fontanges de Couzans Les Andelys 3 mai 2026