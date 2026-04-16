Rendez-vous aux jardins Visite guidée sensorielle Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Les Andelys

Rendez-vous aux jardins Visite guidée sensorielle

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-07 11:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez le musée Nicolas Poussin et ses oeuvres phares grâce à vos 5 sens bande-son, odeurs et oeuvres à toucher. La visite portera également sur l’exposition de sculptures de l’artiste Daniela Capaccioli, qui se trouve dans les jardins du musée. .

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78

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English : Rendez-vous aux jardins Visite guidée sensorielle

L’événement Rendez-vous aux jardins Visite guidée sensorielle Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération