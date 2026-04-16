Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin Le jardin anglais de Carla et John Vernon

Vernon

Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin

Le jardin anglais de Carla et John 8 rue Aristide Briand Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

De 14h a 18h, les invités peuvent se promener librement, discuter avec les créateurs du jardin et profiter d’une pause verte en ville.

Dons acceptés au profit des Restos du Coeur Vernon-Eure, 50 pers. max, animaux non admis. .

Le jardin anglais de Carla et John 8 rue Aristide Briand Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin

L’événement Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération