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Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin Le jardin anglais de Carla et John Vernon

Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin Le jardin anglais de Carla et John Vernon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le jardin anglais de Carla et John

Adresse : 8 rue Aristide Briand

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vernon

Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin

Le jardin anglais de Carla et John 8 rue Aristide Briand Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

De 14h a 18h, les invités peuvent se promener librement, discuter avec les créateurs du jardin et profiter d’une pause verte en ville.

Dons acceptés au profit des Restos du Coeur Vernon-Eure, 50 pers. max, animaux non admis.   .

Le jardin anglais de Carla et John 8 rue Aristide Briand Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin

L’événement Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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