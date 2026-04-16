Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin Le jardin anglais de Carla et John Vernon
Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin Le jardin anglais de Carla et John Vernon samedi 6 juin 2026.
Vernon
Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin
Le jardin anglais de Carla et John 8 rue Aristide Briand Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
De 14h a 18h, les invités peuvent se promener librement, discuter avec les créateurs du jardin et profiter d’une pause verte en ville.
Dons acceptés au profit des Restos du Coeur Vernon-Eure, 50 pers. max, animaux non admis. .
Le jardin anglais de Carla et John 8 rue Aristide Briand Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin
L’événement Rendez-vous aux jardins Visite libre du jardin Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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