Rendez-vous aux jardins Visite libre d’un jardin urbain Un jardin en ville Vernon

Vernon

Rendez-vous aux jardins Visite libre d’un jardin urbain

Un jardin en ville 14 rue de la Guitoune Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Venez découvrir un petit jardin au naturel caché derrière des murs en béton. Vous pourrez y trouver des ambiances très différentes auprès d’un jardin de cailloux, d’un jardin sec ou d’une mare écologique. Ce jardin fonctionne selon des méthodes de cultures simples ainsi que des végétaux accessibles à tous, le tout dans le respect de l’environnement.

A travers les différents espaces du jardin vous pourrez ainsi voir comment, avec quelques astuces et de l’imagination, chacun peut réaliser son petit paradis.

A vos crayons ! A l’occasion du centenaire du décès de Claude Monnet, profitez-en pour vous installer et dessiner ou peindre autour de la mare et de ses nympheas, dans l’esprit du célèbre peintre. .

Un jardin en ville 14 rue de la Guitoune Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 11 32 37 24

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English : Rendez-vous aux jardins Visite libre d’un jardin urbain

L’événement Rendez-vous aux jardins Visite libre d’un jardin urbain Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération