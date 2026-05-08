Rendez-vous aux jardins Visite sportive Yoga au Square Saint-Roch Square Saint-Roch Le Havre
Rendez-vous aux jardins Visite sportive Yoga au Square Saint-Roch Square Saint-Roch Le Havre samedi 6 juin 2026.
Le Havre
Rendez-vous aux jardins Visite sportive Yoga au Square Saint-Roch
Square Saint-Roch 44 Avenue Foch Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Après avoir déambulé en compagnie d’un guide-conférencier dans ce jardin romantique pour retracer son histoire, accordez-vous une pause au milieu de cet écrin de verdure propice à la détente.
Au fil des postures, gagnez en souplesse et en sérénité entouré d’espèces rares et d’œuvres d’art sous l’œil curieux des nombreux oiseaux peuplant les lieux.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire En partenariat avec LH en forme Direction des Sports Ville du Havre
Durée 1h30
Tenue confortable et chaussures de sport obligatoires
Réservation obligatoire.
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription .
Square Saint-Roch 44 Avenue Foch Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Rendez-vous aux jardins Visite sportive Yoga au Square Saint-Roch
L’événement Rendez-vous aux jardins Visite sportive Yoga au Square Saint-Roch Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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