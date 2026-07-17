Rendez-vous avec les Amis des Archives et la Société Archéologique et Historique de Tarn-et-Garonne, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Montauban

Informations pratiques

Rendez-vous avec les Amis des Archives et la Société Archéologique et Historique de Tarn-et-Garonne 19 et 20 septembre Archives départementales du Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rencontrez les associations qui œuvrent à la sauvegarde et à la valorisation des documents liés à l’histoire du Tarn-et-Garonne.

Partenaires de longue date des Archives départementales, ces deux associations vous accueilleront sur leur stand pour présenter leurs activités, leurs travaux et proposer plusieurs animations.

Vous avez commencé des recherches généalogiques ou historiques, mais certains documents anciens vous semblent illisibles ? Une spécialiste de la transcription vous donnera des conseils pour vous initier au déchiffrement des écritures d’autrefois.

Vous vous intéressez à l’archéologie ou à l’histoire du département ? Les publications de la Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne pourront vous apporter de précieuses informations.

Archives départementales du Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e dragon, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie +33563034618 http://www.archives82.fr

Rendez-vous avec les associations qui œuvrent à la sauvegarde et à la mise en valeur de documents relatifs à l’histoire départementale.

© Conseil départemental de Tarn-et-Garonne