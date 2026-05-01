Chantilly

Rendez-vous Champagne & Caviar L’Art des Plaisirs Rares à l’Auberge du Jeu de Paume à Chantilly

4 Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 100 – 100 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06

Chaque vendredi, l’Auberge du Jeu de Paume vous convie à un moment d’exception un Rendez-vous Champagne & Caviar, célébration élégante de deux icônes de la gastronomie.

Tous les vendredis, l’Auberge du Jeu de Paume vous convie à un moment d’exception un Rendez-vous Champagne & Caviar, célébration élégante de deux icônes de la gastronomie.

Dans une atmosphère feutrée, savourez un caviar Petrossian soigneusement sélectionné, sublimé par une cuvée de champagne de prestige, renouvelée à chaque édition.

Un instant suspendu, pensé pour prendre le temps, déguster, et apprécier la justesse des accords.

• 2 coupes de champagne de prestige

• 50 g de caviar Petrossian

• 100 € par personne

Une expérience confidentielle, fidèle à l’élégance et à l’art de vivre de l’Auberge du Jeu de Paume.

Inauguration le 8 mai 2026. .

4 Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 65 50 40 info@aubergedujeudepaume.fr

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English :

Every Friday, the Auberge du Jeu de Paume invites you to an exceptional Rendez-vous Champagne & Caviar, an elegant celebration of two gastronomic icons.

L’événement Rendez-vous Champagne & Caviar L’Art des Plaisirs Rares à l’Auberge du Jeu de Paume à Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-04-29 par Chantilly-Senlis Tourisme