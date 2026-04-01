Rendez-vous chez les Vikings ! Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Rendez-vous chez les Vikings !

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-24

À chaque période de vacances scolaires, Asnapio propose des ateliers ludiques et pédagogiques pour découvrir l’archéologie et les modes de vie du passé.

Ce vendredi, on se donne rendez-vous chez les Vikings. Partez à la conquête de cette civilisation nordique en découvrant leurs mythes, leur panthéon et leurs techniques artistiques. Créez votre propre mythe nordique et illustrez-le en vous imprégnant de ce que vous aurez appris.

Sans réservation.

Possibilité de combiner l’activité avec une visite guidée ou libre du parc, sans suplément. Visites guidées à 14h et à 15h30.

À chaque période de vacances scolaires, Asnapio propose des ateliers ludiques et pédagogiques pour découvrir l’archéologie et les modes de vie du passé.

Ce vendredi, on se donne rendez-vous chez les Vikings. Partez à la conquête de cette civilisation nordique en découvrant leurs mythes, leur panthéon et leurs techniques artistiques. Créez votre propre mythe nordique et illustrez-le en vous imprégnant de ce que vous aurez appris.

Sans réservation.

Possibilité de combiner l’activité avec une visite guidée ou libre du parc, sans suplément. Visites guidées à 14h et à 15h30. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Every school vacation season, Asnapio offers fun and educational workshops to discover archaeology and lifestyles of the past.

This Friday, it’s time to meet the Vikings. Set out to conquer this Nordic civilization by discovering their myths, their pantheon and their artistic techniques. Create your own Norse myth and illustrate it, drawing on what you’ve learned.

No reservation required.

The activity can be combined with a guided or self-guided tour of the park, at no extra charge. Guided tours at 2 pm and 3:30 pm.

L’événement Rendez-vous chez les Vikings ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme