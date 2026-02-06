Rendez-vous conte Rouge Cerise Onet-le-Château
Rendez-vous conte Rouge Cerise Onet-le-Château mercredi 11 mars 2026.
Rendez-vous conte Rouge Cerise
25 place des artistes Onet-le-Château Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi 2026-03-11
Mercredi 11 mars 2026 à 15h00 au Café Culturel Le Krill. Durée 40 min. A partir de 3 ans. Gratuit, sans inscription sauf groupes.
Pour aller chez Mamie, je longe le bois, traverse la ville, et me voilà arrivée ! Dans son jardin, elle a planté un cerisier. Il donne de délicieuses cerises bien rouges. J’adore m’en régaler quand c’est la saison… Même si sa maison est un peu vieille j’aime bien y aller ; car je sais que si parfois j’ai peur, c’est à cause des histoires que je m’imagine. Chuut ! J’ai entendu un petit bruit, pas vous ? Chut ! C’est dans cette malle ! Que fait-on ? On l’ouvre ?
Durée 40 min
A partir de 3 ans
En partenariat avec la Médiathèque Paul Géraldini
Entrée gratuite .
25 place des artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 06 krill@onet-le-chateau.fr
English :
Wednesday, March 11, 2026 at 3pm at Café Culturel Le Krill. Running time: 40 min. Ages 3 and up. Free, no registration required except for groups.
L’événement Rendez-vous conte Rouge Cerise Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)