Rendez-vous de la Cinémathèque IL Y A 130 ANS, LE CINÉMA ARRIVAIT EN LIMOUSIN BFM Centre-ville (auditorium Clancier) Limoges
Rendez-vous de la Cinémathèque IL Y A 130 ANS, LE CINÉMA ARRIVAIT EN LIMOUSIN BFM Centre-ville (auditorium Clancier) Limoges vendredi 19 juin 2026.
Limoges
Rendez-vous de la Cinémathèque IL Y A 130 ANS, LE CINÉMA ARRIVAIT EN LIMOUSIN
BFM Centre-ville (auditorium Clancier) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:15:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
La Cinémathèque se joint à la BFM pour vous proposer un rendez-vous sur le thème Il y a 130 ans, le cinéma arrivait en Limousin .
Le 2 juillet 1896, le cinématographe était présenté à Limoges, à la galerie Dalpayrat. À partir de cet événement fondateur, la conférence proposera un voyage dans les premières années du Septième Art en région.
Informations auprès des organisateurs. .
BFM Centre-ville (auditorium Clancier) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
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English :
L’événement Rendez-vous de la Cinémathèque IL Y A 130 ANS, LE CINÉMA ARRIVAIT EN LIMOUSIN Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole
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