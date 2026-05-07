Rendez-vous de la Cinémathèque IL Y A 130 ANS, LE CINÉMA ARRIVAIT EN LIMOUSIN BFM Centre-ville (auditorium Clancier) Limoges

Limoges

Rendez-vous de la Cinémathèque IL Y A 130 ANS, LE CINÉMA ARRIVAIT EN LIMOUSIN

BFM Centre-ville (auditorium Clancier) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:15:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La Cinémathèque se joint à la BFM pour vous proposer un rendez-vous sur le thème Il y a 130 ans, le cinéma arrivait en Limousin .

Le 2 juillet 1896, le cinématographe était présenté à Limoges, à la galerie Dalpayrat. À partir de cet événement fondateur, la conférence proposera un voyage dans les premières années du Septième Art en région.

Informations auprès des organisateurs. .

BFM Centre-ville (auditorium Clancier) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

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English :

L’événement Rendez-vous de la Cinémathèque IL Y A 130 ANS, LE CINÉMA ARRIVAIT EN LIMOUSIN Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole