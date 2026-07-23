Rendez-vous de l’Escalier spécial Paris 1970 Bibliothèque Buffon Paris
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Buffon · Paris
Informations pratiques
Pour le premier Rendez-vous de l’Escalier de la rentrée, nous vous proposons une promenade dans l’histoire littéraire et culturelle du quartier. Retour dans le Paris de 1970, sur la trace des photographes de l’époque qui ont participé à la grande campagne exposée actuellement à La Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Nous partirons de la bibliothèque Buffon à 10h30 pour un parcours d’1h30 ponctué de lectures et d’échanges. Vos anecdotes et coups de cœur sur les écrivain·es et rues voisines sont bienvenus.
Cette animation du club de lecture est organisée en lien avec la campagne photo du C.A.U.E C’était Paris en 1970 . Cycle « C’était Paris en 1970 » – Ville de Paris
Site de l’Observatoire où vous pouvez visionner les photos du concours Observatoire photo participatif des paysages parisiens
Bibliothèque Buffon (5e)
Samedi 26 septembre 2026 à 10h30, rdv dans le hall d’entrée de la bibliothèque
La bibliothèque Buffon vous invite à une promenade-lecture dans le quartier de la bibliothèque Buffon. Dans le cadre de l’exposition « C’était Paris en 1970 » actuellement à la BHvP.
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Sur réservation auprès de la bibliothèque au 01 55 43 25 25
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00
Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682
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