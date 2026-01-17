Rendez-vous des petits curieux “Au temps de la Préhistoire” Médiathèque Istres
Rendez-vous des petits curieux “Au temps de la Préhistoire” Médiathèque Istres samedi 26 septembre 2026.
Istres
Rendez-vous des petits curieux “Au temps de la Préhistoire”
Samedi 26 septembre 2026 de 10h à 11h30. Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 11:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Participez à un atelier de peinture rupestre ! Avec Océane Corallo, médiatrice scientifique et auteur jeunesse.
L’intervenante propose des ateliers pour faire découvrir aux enfants la vie des humains durant la période de la Préhistoire et de l’Antiquité à travers des supports pédagogiques puis la fabrication d’objets (céramique, tissage, …). .
Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62
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English :
Take part in a rock painting workshop! With Océane Corallo, scientific mediator and children’s author.
L’événement Rendez-vous des petits curieux “Au temps de la Préhistoire” Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres
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