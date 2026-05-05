Rendez-vous des petits curieux Histoires en jeu Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) Istres

Istres

Rendez-vous des petits curieux Histoires en jeu

Samedi 6 juin 2026 de 10h à 11h30. Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-06

À partir de classiques de la littérature jeunesse sélectionnés avec les bibliothécaires, l’intervenante utilise des jeux de société existants pour proposer un jeu sur le ou les ouvrages choisis. Par Graziella Jofes

Grâce à la lecture d’un passage du livre, d’indices, de défis ludiques et de quizz, vous découvrez progressivement l’histoire. Et à la fin, vous trouvez l’endroit où le livre est caché dans la médiathèque !

Une activité manuelle est proposée en début d’animation personnalisation des pions de jeu que vous emportez à la fin de la séance.

Pour les 8-12 ans .

Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 67 01

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English :

Based on children’s literature classics selected with librarians, the facilitator uses existing board games to propose a game based on the chosen book(s). By Graziella Jofes

L’événement Rendez-vous des petits curieux Histoires en jeu Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres