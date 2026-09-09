Rendez-vous des tout-petits : Histoires pour les petites oreilles Médiathèque Istres
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Istres
Informations pratiques
Istres
Rendez-vous des tout-petits : Histoires pour les petites oreilles
Samedi 19 septembre 2026 de 16h30 à 17h. Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez lire, chanter, jouer avec votre bébé à la médiathèque. Les bibliothécaires jeunesse reçoivent les tout-petits pour partager un moment de lecture.Familles
Un moment de plaisir et d’éveil à partager avec votre bébé !
Pour les 0-3 ans. .
Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62 scomm@mediathequeouestprovence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and read, sing and play with your baby at the multimedia library
L’événement Rendez-vous des tout-petits : Histoires pour les petites oreilles Istres a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme d’Istres
À voir aussi à Istres (Bouches-du-Rhône)
- Portes Ouvertes du Conservatoire Michel Petrucciani Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres 9 septembre 2026
- Faites du sport Istres 11 septembre 2026
- Istres Provence Handball -Valence Place Champollion Istres 11 septembre 2026
- Vide-greniers de la Prédina Istres 13 septembre 2026
- Portes ouvertes de l’école de musique Mélod’Istres Mélod’Istres Istres 13 septembre 2026