Rendez-vous des tout-petits : Histoires pour les petites oreilles Médiathèque Istres

Informations pratiques

Istres

Rendez-vous des tout-petits : Histoires pour les petites oreilles

Samedi 19 septembre 2026 de 16h30 à 17h. Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez lire, chanter, jouer avec votre bébé à la médiathèque. Les bibliothécaires jeunesse reçoivent les tout-petits pour partager un moment de lecture.Familles

Un moment de plaisir et d’éveil à partager avec votre bébé !

Pour les 0-3 ans. .

Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62 scomm@mediathequeouestprovence.com

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English :

Come and read, sing and play with your baby at the multimedia library

L’événement Rendez-vous des tout-petits : Histoires pour les petites oreilles Istres a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme d’Istres