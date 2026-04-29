Rendez-vous du Terroir à Pesmes Bureau d’information Touristique de Pesmes Pesmes
Rendez-vous du Terroir à Pesmes Bureau d’information Touristique de Pesmes Pesmes jeudi 16 juillet 2026.
Pesmes
Rendez-vous du Terroir à Pesmes
Bureau d’information Touristique de Pesmes 23 Grande Rue Pesmes Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06
Que diriez-vous d’allier patrimoine et gourmandise ? C’est possible avec les rendez-vous du terroir à Pesmes !
En compagnie d’une guide-conférencière, partez à la découverte du patrimoine de ce village et de ses anecdotes puis terminez sur une note gourmande avec la dégustation de produits locaux ! .
Bureau d’information Touristique de Pesmes 23 Grande Rue Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
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English : Rendez-vous du Terroir à Pesmes
L’événement Rendez-vous du Terroir à Pesmes Pesmes a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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