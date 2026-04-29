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Rendez-vous du Terroir à Pesmes Bureau d’information Touristique de Pesmes Pesmes

Rendez-vous du Terroir à Pesmes Bureau d’information Touristique de Pesmes Pesmes

Rendez-vous du Terroir à Pesmes Bureau d’information Touristique de Pesmes Pesmes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Bureau d'information Touristique de Pesmes

Adresse : 23 Grande Rue

Ville : 70140 Pesmes

Département : Haute-Saône

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pesmes

Rendez-vous du Terroir à Pesmes

Bureau d’information Touristique de Pesmes 23 Grande Rue Pesmes Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06

Que diriez-vous d’allier patrimoine et gourmandise ? C’est possible avec les rendez-vous du terroir à Pesmes !
En compagnie d’une guide-conférencière, partez à la découverte du patrimoine de ce village et de ses anecdotes puis terminez sur une note gourmande avec la dégustation de produits locaux !   .

Bureau d’information Touristique de Pesmes 23 Grande Rue Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15  tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Rendez-vous du Terroir à Pesmes

L’événement Rendez-vous du Terroir à Pesmes Pesmes a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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