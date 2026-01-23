Visite de la grande salle du Château Pesmes
Visite de la grande salle du Château Pesmes mardi 14 juillet 2026.
Pesmes
Visite de la grande salle du Château
Château de Pesmes Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 13:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Visite de la grande salle et vue panoramique depuis le Château de Pesmes. .
Château de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 19 52 21 tourisme@cc-valdegray.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de la grande salle du Château
L’événement Visite de la grande salle du Château Pesmes a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
À voir aussi à Pesmes (Haute-Saône)
- Visite commentée du musée des anciennes Forges Site des Forges Pesmes 19 mai 2026
- L’Atelier d’écriture créative Librairie L’Arbre sans fin Pesmes 22 mai 2026
- Soirée Paëlla Géante Pesmes 6 juin 2026
- Exposition de peinture par Christine Chapellier Pesmes 12 juin 2026
- Quintet Arawa Pesmes 13 juin 2026