Pesmes

Visite de la grande salle du Château

Château de Pesmes Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 13:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Visite de la grande salle et vue panoramique depuis le Château de Pesmes. .

Château de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 19 52 21 tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Visite de la grande salle du Château

L’événement Visite de la grande salle du Château Pesmes a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY