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Visite de la grande salle du Château Pesmes

Visite de la grande salle du Château Pesmes mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Château de Pesmes

Ville : 70140 Pesmes

Département : Haute-Saône

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Pesmes

Visite de la grande salle du Château

Château de Pesmes Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 13:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Visite de la grande salle et vue panoramique depuis le Château de Pesmes.   .

Château de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 19 52 21  tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Visite de la grande salle du Château

L’événement Visite de la grande salle du Château Pesmes a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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