Rendez-vous en Egypte., parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq
mercredi 30 septembre 2026 · parc archéologique Asnapio · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Rendez-vous en Egypte. Mercredi 30 septembre, 14h00 parc archéologique Asnapio Nord
4€ / 2€ / gratuit moins de 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00
Rendez-vous en Egypte antique cet après-midi!
Créez des amulettes égyptiennes en argile et des poupées-pagaie avant de vous initier aux hiéroglyphes.
Dès 3 ans.
Sans inscription.
Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ de la visite guidée d’1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.
parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]
Découvrez l’Egypte antique à travers plusieurs activités accessibles dès 3 ans. asnapio atelier enfant
Parc Asnapio
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