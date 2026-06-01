Rendez-vous instrument luthier musicien la viola da braccio Musée de Mirecourt Mirecourt

Mirecourt

Rendez-vous instrument luthier musicien la viola da braccio

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous instrument luthier musicien la viola da braccio.

Des mains du luthier aux mains du musicien découvrons l’histoire de la viola da braccio fabriquée par Eliakim Boussoir.

Intéressons-nous à la fabrication de cet instrument à cordes frottées, observons-le et écoutons-le lors de l’interprétation de la 6e suite de Bach par Vincent Roth.

Eliakim Boussoir est luthier des instruments du quatuor, formateur à l’école nationale de lutherie et passionné par les instruments anciens et baroques.

Vincent Roth est musicien et professeur d’alto au Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz. Il joue dans plusieurs ensembles en musique de chambre, à l’alto baroque et au violoncelle d’épaule.

Réservation souhaitée au Musée de Mirecourt.Tout public

0 .

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rendez-vous instrument maker musician the viola da braccio.

From the luthier?s hands to the musician?s, let?s discover the history of the viola da braccio built by Eliakim Boussoir.

Let?s take a look at how this bowed stringed instrument is made, and listen to Vincent Roth?s performance of Bach?s 6th Suite.

Eliakim Boussoir is the luthier of the quartet?s instruments, an instructor at the Ecole Nationale de Lutherie and a passionate advocate of early and baroque instruments.

Vincent Roth is a musician and viola teacher at the Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz. He plays chamber music, baroque viola and shoulder cello in several ensembles.

Reservations required at Musée de Mirecourt.

L’événement Rendez-vous instrument luthier musicien la viola da braccio Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MIRECOURT